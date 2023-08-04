В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыВ трех областях Украины объявили воздушную тревогуТАССиещё 904 августа, 13:43Воздушная тревога объявлена днем в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.© РИА НовостиПредупреждения действуют в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.В мире, Крым наш1Главные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиПризывникам будет запрещен выезд из России со дня направления повесткиАвиакомпания "Россия" возобновит международные рейсы из СочиМинобороны РФ назвало общие потери ВСУ с начала контрнаступления