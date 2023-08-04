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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена днем в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
© РИА Новости

Предупреждения действуют в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

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