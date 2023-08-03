Обзор иноСМИ: "слабое звено Европы" и каким образом ВСУ получают снаряды

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Германия рискует превратиться в «слабое звено Европы»

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Отказ от дешевого российского газа привел к стагнации в Германии, в том числе и из-за проблем в энергоемкой химической промышленности, и будущее немецкой экономики не внушает оптимизма. Об этом пишет японское издание JB Press.

В статье отмечается, что из-за высоких цен на газ химическая, сталелитейная, алюминиевая промышленность Германии постепенно переносить производство за границу. Замедление экономического роста также усугубляется политической ситуацией в стране, где растет поддержка ультраправой партии «Альтернатива для Германии», выступающей против дорогостоящих мер по борьбе с изменением климата. Если такие настроения усилятся, то климатические инициативы в Европе «могут быть отброшены в сторону», считают журналисты.

Сын Байдена заработал более $2 млн в ходе «безостановочного загула»

Согласно обнародованному внесудебному соглашению по делу о неуплате налогов, заключенному сыном президента США Джо Байдена Хантером с прокуратурой Делавэра, в 2017 и 2018 годах он заработал в общей сложности более $4 млн, сообщает Bloomberg.

В соглашении отмечается, что доходы Байдена были получены как от китайских компаний, так и от украинских. Сын нынешнего главы Белого дома «признал связи с китайской компанией CEFC China Energy, украинской энергетической компанией Burisma и юридической фирмой Boies, Schiller & Flexner», пишет издание. При этом, в опубликованных документах цитируются мемуары Байдена, в которых он описывает весну и лето в 2018 года как «безостановочный загул».

Economist: снаряды для ВСУ печатают на 3D-принтере

На Украине началось производство самодельных боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью 3D-принтеров. Об этом сообщает британский журнал Economist.

Созданием самодельных бомб заняты частные оружейники. Они печатают оболочки на 3D-принтере, а после наполняют их взрывчатым веществом и металлическими осколками. Всего одной группе удается изготовить до тысячи самодельных боеприпасов в неделю, которые после передаются украинским войскам.

Подобное производство идет и за границей. Украинские таможенники пропускают партии напечатанных оболочек и элементов для снарядов через границу, классифицируя их как «детские игрушки» или «подсвечники». Всего с ноября 2022 года европейские добровольцы передали ВСУ не менее 65 тысяч самодельных бомб.

Главное преимущество такого способа — дешевизна. Однако основной проблемой производства остается логистика, поскольку компоненты для сборки бомб доставляются из разных государств.

США лишились высокого экономического рейтинга

Впервые с 2011 года рейтинговое агентство Fitch приняло решение понизить ценный для США высший кредитный рейтинг на одну ступень до АА+, объяснив его «ухудшением управления» и политическими кризисами вокруг потолка американского госдолга. Что происходит с госдолгом США, разбиралось французское издание Le Point.

В Fitch отметили, что неоднократные политические столкновения в США по поводу потолка долга и «принятые в последнюю минуту решения подорвали доверие к управлению». Также агентство обратило внимание на «ожидаемое ухудшение состояния бюджета в течение следующих трех лет» и отсутствие у США среднесрочной фискальной программы.

Турция планирует стать новым центром энергетики

Анкара в последние годы активно инвестирует в энергетический сектор, в том числе в нефтегазовую промышленность, возобновляемые источники энергии, тепловые электростанции и АЭС, чтобы сделать Турцию новым центром энергетики и обеспечить ее безопасность. Об этом пишет турецкое издание Dünya.