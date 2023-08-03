Президент Кот-д'Ивуара заявил о готовности ввести войска в Нигер

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара подтвердил готовность ввести войска в Нигер, сообщает РЕН ТВ.

Руководитель аппарата главы государства Фидель Сарассоро заявил, что начальник генштаба ВС страны получил разрешение посетить Аббу в Нигерии для участия в совещании министров обороны государств-участников Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

«Цель этой встречи — разработать оперативный план возможного военного вмешательства ЭКОВАС в Нигер с целью восстановления конституционного порядка», — подчеркнул он.

Новые власти Нигера уже отреагировали на угрозу. Лидер военного совета подчеркнул, что они отвергают все санкции ЭКОВАС, не поддадутся военному вмешательству, а также не позволят отнять суверенитет.

Напомним, что 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Президент Мохамед Базум был захвачен мятежниками, которые позже объявили о закрытии границ страны. Накануне они стали обвинять Францию и ее союзников в намерении начать военную операцию для освобождения главы государства.