100 тысячам украинских беженцев грозит выселение из Великобритании
Около 100 тысяч украинских беженцев вынуждены будут покинуть Великобританию в 2025 году, когда истечет срок действия выданных им виз. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
По информации издания, после начала специальной военной операции из Украины в Великобританию приехали 182 тысячи украинских беженцев. При этом большая часть из них - за последние шесть месяцев.
Однако в 2025 году, когда срок действия их трехлетней визы истечет, около 100 тысяч украинцев должны будут покинуть страну. На эту проблему обратил внимание член парламента и экс-министр юстиции Великобритании Роберт Бакленд.
По его словам, украинцам необходимо планировать, как они будут решать проблему с жильем и обучением детей.
«Ясность позволит семьям планировать (…) Поскольку у некоторых дети ходят в школу, нам нужно дать им возможность планировать», - пояснил Бакленд.
При этом он призвал власти страны рассмотреть вопрос о предоставлении беженцам из Украины «более постоянного статуса», а также обеспечить стабильность и определенность для них.
Ранее британские СМИ сообщили о том, что власти сворачивают программу «Дома для Украины». В ее рамках семьи из Великобритании принимали беженцев, за что получали выплаты от правительства. Однако теперь все больше украинцев вынуждены сами искать жилье.
При этом организация Sunflowers Sisters, оказывающая помощь женщинам из Украины, обвинила власти Великобритании в «неадекватных решениях жилищных проблем», которые вынуждают беженцев возвращаться обратно на родину.