100 тысячам украинских беженцев грозит выселение из Великобритании

Около 100 тысяч украинских беженцев вынуждены будут покинуть Великобританию в 2025 году, когда истечет срок действия выданных им виз. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

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По информации издания, после начала специальной военной операции из Украины в Великобританию приехали 182 тысячи украинских беженцев. При этом большая часть из них - за последние шесть месяцев.

Однако в 2025 году, когда срок действия их трехлетней визы истечет, около 100 тысяч украинцев должны будут покинуть страну. На эту проблему обратил внимание член парламента и экс-министр юстиции Великобритании Роберт Бакленд.

По его словам, украинцам необходимо планировать, как они будут решать проблему с жильем и обучением детей.

«Ясность позволит семьям планировать (…) Поскольку у некоторых дети ходят в школу, нам нужно дать им возможность планировать», - пояснил Бакленд.

При этом он призвал власти страны рассмотреть вопрос о предоставлении беженцам из Украины «более постоянного статуса», а также обеспечить стабильность и определенность для них.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что власти сворачивают программу «Дома для Украины». В ее рамках семьи из Великобритании принимали беженцев, за что получали выплаты от правительства. Однако теперь все больше украинцев вынуждены сами искать жилье.