Бывший вице-президент поддержал обвинения против Трампа
Майк Пенс, который являлся вице-президентом США во время правления бывшего президента Дональда Трампа, поддержал обвинения против последнего. Об этом Пенс написал в своем Twitter.
«Каждый, кто ставит себя выше конституции, никогда не должен становиться президентом США. Наша страна важнее одного человека, Наша конституция важнее чьей-то карьеры. 6 января бывший президент Трамп потребовал, чтобы я выбрал между ним и конституцией, я выбрал конституцию и всегда буду делать такой выбор», – написал он.
Пенс также добавил, что судебное разбирательство в отношении Трампа является напоминанием о том, как важно соблюдать основной закон США.
Напомним, что Дональду Трампу предъявлено 38 пунктов обвинений, среди которых обвинение в «умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне», «заговоре с целью препятствования правосудию», «сокрытии документа или записи», «коррупционном сокрытии документа или записи», а также «сокрытии документа в ходе федерального расследования».
Ранее Пенс заявил, что Трамп больше никогда не должен становиться президентом США.