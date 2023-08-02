Бывший вице-президент поддержал обвинения против Трампа

«Каждый, кто ставит себя выше конституции, никогда не должен становиться президентом США. Наша страна важнее одного человека, Наша конституция важнее чьей-то карьеры. 6 января бывший президент Трамп потребовал, чтобы я выбрал между ним и конституцией, я выбрал конституцию и всегда буду делать такой выбор», – написал он.