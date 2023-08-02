Польша призвала Украину уважать ее национальные интересы

Варшава желает сохранить хорошие отношения с Киевом, заявили в МИД Польши. Вместе с тем, эти отношения должны базироваться на взаимном уважении, добавили во внешнеполитическом ведомстве. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее руководитель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил Украину в неблагодарности за помощь и поддержку. Высказывания чиновника разгневали украинскую сторону, в результате в украинский МИД был вызван посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий.

Отношения сторон «должны основываться на взаимном уважении и понимании национальных интересов», отметили в МИД Польши.

Польские дипломаты подчеркнули, что партнерам следует избегать как слов, так и действий, вредящих хорошим отношениям.

В частности, заметили в ведомстве, Варшава надеется, что Киев примет во внимание позицию Польши по защите интересов сельхозпроизводителей и по другим ключевым вопросам.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал ситуацию в социальных сетях. Он заявил, что Украине не следовало вызывать посла страны по такому вопросу.