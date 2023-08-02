Лондон сменит посла Великобритании в Москве
МИД Великобритании объявил о смена посла в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
В ноябре послом Великобритании в Москве станет Найджел Кейси, который до этой должности был кадровым дипломатом. Дебора Броннерт, текущий посол Великобритании, получит другую дипломатическую должность.
«Найджел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации на смену дамы Деборы Броннерт, которая будет переведена на другую дипломатическую работу. Кейси вступит в должность в ноябре 2023 года», – сказано в сообщении британского МИД.
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