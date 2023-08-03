Индия опровергла отказ от поддержки расширения БРИКС

В Индии отреагировали на сообщения о том, что Нью-Дели не поддерживает расширение БРИКС
Министерство иностранных дел Индии назвало «безосновательными спекуляциями» публикации о том, что Нью-Дели якобы не поддерживает расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщает ТАСС.
До этого агентство РИА Новости сообщало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа из-за того, что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на саммите.
Сообщалось также, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил расширение БРИКС по итогам саммита в ЮАР. 2 августа посол Боливии в Российской Федерации Мария-Луиса Рамос-Урсагасте заявила, что дипмиссия передала российской стороне ноту о желании присоединиться к БРИКС.
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