Индия опровергла отказ от поддержки расширения БРИКС

Министерство иностранных дел Индии назвало «безосновательными спекуляциями» публикации о том, что Нью-Дели якобы не поддерживает расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщает ТАСС.

До этого агентство РИА Новости сообщало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа из-за того, что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на саммите.