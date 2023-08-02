В МИД Польши заявили об ухудшении отношений с Украиной

Отношения Украины и Польши "не самые хорошие" из-за высказываний представителей украинских властей. Об этом заявил в среду в эфире радиостанции RMF FM заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, отвечая на вопрос о предстоящей встрече с представителем украинского посольства.

"Разговор будет честным и конкретным. Как всегда. Мы передадим наши оценки того, как выглядят сегодня наши отношения, которые, к сожалению, из-за высказываний некоторых представителей властей Украины в последнее время не самые хорошие. Никто этого не скрывает", - сказал он.

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По словам Яблоньского, "это вытекает из того факта, что к сожалению, там [на Украине] появились определенные эмоции".

"Мы с пониманием к этому относимся, потому что страна под атакой. Но нельзя так относиться к своим союзникам", - добавил он, указав, что в отношениях Киева и Варшавы "есть ряд вопросов, по которым не достигнуто взаимопонимание".

Спорные вопросы

Польский МИД ранее сообщил о вызове посла Украины в Варшаве в связи с высказываниями представителей украинских властей. Как стало известно, посол Украины в Польше находится в Киеве, поэтому на встречу в МИД республики придет его заместитель.

Это произошло после того, как официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что 1 августа в украинский МИД "был приглашен посол Республики Польша Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра канцелярии президента Республики Польша, руководителя бюро международной политики Марчина Пшидача". По его словам, "во время встречи было отмечено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".

Пшидач 31 июля в эфире польского телевидения заявил, что Украина действительно получила от Польши большую помощь и "было бы хорошо, если бы она начала ценить то, какую роль на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша для Украины". Вечером в тот же день заместитель руководителя офиса украинского президента Андрей Сибига назвал это заявление безосновательным и "равнозначным вероломству".