Стало известно о четырех взрывах в Киеве ночью

Взрывы в Киеве раздавались ночью в течение 10 минут
Сегодня ночью в Киеве на протяжении 10 минут было слышно не менее четырех взрывов. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет ТАСС.
По словам собеседника издания, первый взрыв прогремел в 02:51 [мск].
«Затем в течение 10 минут еще три, один из них был очень мощный», - пояснил он.
Очевидцы также рассказали, что в столице Украины работала система противовоздушной обороны.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах города. В Киеве звучали сигналы воздушной тревоги.
А накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об атаке беспилотников на столицу. Несколько дронов сбили средствами ПВО при попытке пролета. Один из них столкнулся с одной из башен «Москва-сити». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку, констатировала, что Киев продолжает раскрывать себя в глазах мирового сообщества как террористический и экстремисткой режим.