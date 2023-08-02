Стало известно о четырех взрывах в Киеве ночью

Сегодня ночью в Киеве на протяжении 10 минут было слышно не менее четырех взрывов. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет ТАСС.

По словам собеседника издания, первый взрыв прогремел в 02:51 [мск].

«Затем в течение 10 минут еще три, один из них был очень мощный», - пояснил он.

Очевидцы также рассказали, что в столице Украины работала система противовоздушной обороны.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах города. В Киеве звучали сигналы воздушной тревоги.