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Взрывы в Киеве раздавались ночью в течение 10 минут

Сегодня ночью в Киеве на протяжении 10 минут было слышно не менее четырех взрывов. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет ТАСС.

Стало известно о четырех взрывах в Киеве ночью
© ТАСС

По словам собеседника издания, первый взрыв прогремел в 02:51 [мск].

«Затем в течение 10 минут еще три, один из них был очень мощный», - пояснил он.

Очевидцы также рассказали, что в столице Украины работала система противовоздушной обороны.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах города. В Киеве звучали сигналы воздушной тревоги.

А накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об атаке беспилотников на столицу. Несколько дронов сбили средствами ПВО при попытке пролета. Один из них столкнулся с одной из башен «Москва-сити». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку, констатировала, что Киев продолжает раскрывать себя в глазах мирового сообщества как террористический и экстремисткой режим.

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