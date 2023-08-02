Пока вы спали: Реакция МИД РФ на новые обвинения Трампу и угроза Зеленского

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Захарова прокомментировала предъявление Трампу новых обвинений в США

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Предъявление судом бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу новых обвинений является намеренным шагом в преддверии выборов в 2024 году, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«По случайному стечению обстоятельств через год в США выборы. Так совпало», — сказала дипломат.

Экс-главе Белого дома предъявили обвинения по четырем пунктам. Большое федеральное жюри поддержало выдвижение обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и беспорядках в конгрессе в начале 2021 года.

В Кремле оценили готовность России вернуться к зерновой сделке

В Кремле оценили готовность вернуться к зерновой сделке, сообщает «Лента.ру».

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это случится при выполнении условий России.

Так он отреагировал на слова постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд. Дипломат сказала, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки.

Зеленский: Россия «почувствует» последствия работы ВСУ

Россия почувствует последствия работы Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского лидера Владика Зеленского.

Он сослался на доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова.

«Оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», – отметил глава государства.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что РФ стоит ожидать больше атак беспилотников.

Крымский мост ненадолго перекрывали для автотранспорта

Минувшей ночью на Крымском мосту было временно перекрыто движение автотранспорта, сообщает РИА Новости.

Находившихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позже движение автомобилей было возобновлено. Причины ограничения движения не указываются.

Экс-разведчик США предупредил об угрозе применения ядерного оружия

Существует угроза применения ядерного оружия в современной геополитической обстановке, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление бывшего разведчика США Скотта Риттера..

Он выступил с обвинением экс-члена Палаты представителей Конгресса Адама Кинзингера, который отрицал существование ядерной угрозы словами: «ядерная угроза становится скучной». Риттер назвал его идиотом.