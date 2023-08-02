Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Кличко: В Киеве прозвучали взрывы
В Киеве ночью звучал сигнал тревоги о нападении с воздуха, сообщает РБК. Позже глава города Виталий Кличко заявил, что слышны взрывы. Работает система противовоздушной обороны, как в столице, так и в области.
По предварительным данным, в Соломенском районе Киева упали обломки беспилотников, повредив нежилое здание. Также обломки упали в Голосеевском районе, произошел пожар в нежилом здании. Взрывы прозвучали в Одесской области, где работает ПВО. Атаке подвергся Измаил. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Черниговской, Винницкой областях.
Ранее взрывы прогремели в харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».