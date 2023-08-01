В Никарагуа заявили о желании НАТО и США захватить Россию

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о том, что участвующие в украинском кризисе страны НАТО и США полны решимости захватить Россию. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы сейчас сталкиваемся с мировым конфликтом, где НАТО во главе с Соединенными Штатами полны решимости победить Российскую Федерацию», - заметил он во время празднования 44-й годовщины основания воздушных сил страны Никарагуа.

По мнению президента, украинский кризис – это не просто конфликт между Москвой и Киевом.

«Это война империалистов земли во главе с НАТО и США, которые пытаются уничтожить Россию, чтобы стать хозяевами планеты», - уверен Ортега.

При этом президент также отметил, что конфликт на Украине должен быть решен мирным путем, так как иной альтернативы просто нет. Но переговоры возможны тогда, когда НАТО уйдет и «позволит России с Украиной достичь соглашения».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, которое подвергалось геноциду со стороны киевского режима. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции и начаты поставки оружия на Украину.