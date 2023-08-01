Посла Польши вызвали в МИД Украины

Посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в Министерство иностранных дел республики из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную помощь. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

В сообщении говорится, что в ходе встречи было озвучено, что утверждения о неблагодарности Украины за помощь Варшавы не соответствуют действительности и являются недопустимыми.