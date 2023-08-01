Во Львове мужчину оштрафовали из-за песни Лепса

Суд во Львове признал виновным в мелком хулиганстве молодого человека, который громко слушал песню российского артиста Григория Лепса в центре города. Об этом сообщает украинское издание Zaxid.net.

Как передает издание, 7 мая в центре Львова журналист Роман Гурский сделал замечание водителю и пассажирам автомобиля Range Rover, которые громко слушали Лепса. Мужчина начал снимать разговор на телефон, после чего завязался конфликт. По словам Гурского, молодой человек в машине пытался выбить телефон у него из рук и ударить его по лицу.

По информации Zaxid.net, Галицкий районный суд наказал Лукьяна Зайцева, который вступил в конфликт с журналистом, за мелкое хулиганство. Суд признал его виновным по статье 173 и назначил штраф в размере 51 гривны (около $1,3).

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке. Конфликт произошел с компанией, которая слушала песню «На теплоходе музыка играет».