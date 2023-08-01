В Европе оценили отказ Нигера поставлять уран

Государственный переворот в Нигере не создаст проблемы с поставками урана в страны Европы «ни в ближайшее время, ни в долгосрочной перспективе». Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Адальбер Янц, его слова приводит РИА Новости.

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Отказ Нигера от поставок не угрожает энергетике региона, так как в Евросоюзе достаточно запасов урана, чтобы пережить краткосрочные перебои с поставками. В то же время на мировом рынке достаточно месторождений, чтобы закрыть потребности ЕС в этом виде топлива в будущем, добавил Янц.

Мятеж в Нигере произошел в ночь на 27 июля. Военные свергли президента Мохамеда Базума, а новым главой государства объявили лидера «Национального совета по защите отечества».

Нигер является седьмым по величине производителем урана. Африканская страна обеспечивает 15-17 процентов поставок урана для нужд АЭС во Франции. После захвата власти военные решили приостановить экспорт урана и золота в республику. Париж обвинили в желании организовать военную интервенцию и восстановить власть свергнутого президента.