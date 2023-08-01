Стало известно, когда начнет работу первая АЭС в Турции

Возводящаяся «Росатомом» АЭС «Аккую» начнет работу 29 октября 2024 года. Об этом рассказал газете Sabah министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

«Выработка электроэнергии на первом блоке начнется 29 октября 2024 года. Другие блоки будут введены в эксплуатацию с интервалом в один год», - пояснил он.

При этом, по словам министра, Турция планирует приступить к реализации проектов строительства второй и третьей АЭС. Заинтересованность уже выразили Россия, Южная Корея и Франция, также ведутся переговоры с Китаем.

«Мы хотим составить текст межправительственного соглашения и отправить его на утверждение в парламент», - отметил Байрактар.

Ранее Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую». Доставка первой партии сопровождалась торжественной церемонией, участие в которой при помощи видеосвязи приняли президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.