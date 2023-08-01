Главу Минобороны Украины Резникова могут назначить послом в Британии

Министру обороны Украины могут найти новую работу
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что министра обороны Украины Алексея Резникова могут снять с должности и назначить послом в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.
«Еще после яиц по 17 гривен были активные попытки снять Резникова и поставить вместо него Буданова. Зато Резников и сам не прочь уйти с должности министра. Он очень хотел перейти в министерство юстиции», — заявил Гончаренко.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко. Это произошло после того, как дипломат подверг критике слова главы государства о готовности каждое утро благодарить британского министра обороны Бена Уоллеса за военную помощь.
Скандал вокруг Резникова произошел в январе, после публикаций СМИ о закупке Минобороны Украины продуктов для военных по завышенной цене. Тогда он попытался объясниться, назвав ситуацию с «аномальной ценой» на яйца в 17 гривен (42 рубля) технической ошибкой. По его словам, в документах была указана цена не за штуку, а за вес.
В феврале руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Резникова в будущем переведут с поста министра обороны Украины на другую должность.