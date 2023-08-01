Президент Беларуси совершит рабочую поездку в Брестскую область
Первая рабочая неделя августа началась у президента Беларуси с посещения аграрных хозяйств Брестской области, информирует в понедельник БЕЛТА.
Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Каменецкий район, где в ОАО "Беловежский" оценит ход полевых работ, как в регионе, так и стране в целом. Речь также пойдет о социально-экономическом развитии области и района.
Судя по сообщениям новостных порталов, президент ознакомится с возделыванием различных сельскохозяйственных культур, развитием молочного скотоводства и строительством молочно-товарных комплексов.
Кстати, в минувшее воскресенье, белорусский руководитель с вертолета уже оценил уборку урожая в Минской, Гродненской и Брестской областях. А в четверг, принимая с докладом вице-премьера Леонида Зайца, он подтвердил, что эта неделя будет посвящена сельскому хозяйству, и проведет ее глава государства на западе Беларуси.