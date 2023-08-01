Президент Беларуси совершит рабочую поездку в Брестскую область

Первая рабочая неделя августа началась у президента Беларуси с посещения аграрных хозяйств Брестской области, информирует в понедельник БЕЛТА.

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Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Каменецкий район, где в ОАО "Беловежский" оценит ход полевых работ, как в регионе, так и стране в целом. Речь также пойдет о социально-экономическом развитии области и района.

Судя по сообщениям новостных порталов, президент ознакомится с возделыванием различных сельскохозяйственных культур, развитием молочного скотоводства и строительством молочно-товарных комплексов.