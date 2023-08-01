Стали известны планы Киева на случай смерти Зеленского

В случае невозможности выполнения президентом Украины Владимиром Зеленским своих обязанностей или его смерти управление государством перейдет к Верховной Раде . Планы Киева раскрыл оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий в беседе с Politico .

«Формально, согласно конституции, линия преемственности ясна. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной Рады Украины», — заявил Княжицкий, пояснив, что таким образом удастся избежать вакуума власти.

При этом отмечается, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не пользуется особой поддержкой, согласно результатам социальных опросов. Его рейтинг доверия составляет около 40 процентов, что меньше, чем у Зеленского.

Ранее Politico сообщило, что конфликт на Украине породил большие надежды, а поэтому люди будут с нетерпением ждать перемен. Это в свою очередь может привести к новому Майдану в стране. Одной из его причин может стать президент Владимир Зеленский и его окружение — несмотря на высокие рейтинги из-за военного конфликта, надежд граждан власть не оправдала.