Воздушная тревога прозвучала в трех областях Украины

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины прозвучала воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

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Отмечается, что сигнал тревоги в 11:07 по московскому времени прозвучал в Днепропетровской области, а в 11:08 по мск она прозвучала в Харьковской и Полтавской областях.

31 июля сообщалось, что на Украине в Купянске Харьковской области прозвучали взрывы. По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сейчас в регионе объявлена воздушная тревога. Сирены зазвучали в 21:41 по московскому времени.

30 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном по гарантиям безопасности могут начаться уже на предстоящей неделе. Как пишет «Москва 24», гарантии безопасности будут включать некие обязательства для партнеров Украины в вопросах предоставления ей военной и финансовой помощи, а также санкций.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.