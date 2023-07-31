Экс-глава США Дональд Трамп существенно опережает остальных кандидатов в президенты страны от Республиканской партии. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные онлайн-опроса, проведенного 23-27 июля.

Опрос показал, что за Трампа готовы проголосовать 54% американцев, а за его основного оппонента по праймериз республиканцев, губернатора Флориды Рона Десантиса - только 17%.

Бывшему вице-президенту Майку Пенсу отдали свои голоса 3% респондентов, экс-губернатору Южной Каролины Никки Хейли - также 3% опрошенных.

Вивек Ганапати Рамасвами, американский бизнесмен индийского происхождения, выступающий за то, чтобы США сосредоточились на решении внутренних проблем, набрал только 2% голосов.

Напомним, что в настоящее время в Соединенных Штатах проходят судебные разбирательства, основным фигурантом которых является экс-президент Дональд Трамп.