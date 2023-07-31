Премьер Британии призвал освободить Кара-Мурзу

До этого стало известно, что Великобритания расширила санкционный список, добавив в него шестерых россиян, связанных с делом осужденного на 25 лет колонии за госизмену и распространение фейков про Вооруженные силы РФ Владимира Кара-Мурзы. Уточняется, что в список вошли прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, судебный эксперт Данила Михеев. Им запрещен въезд в Великобританию, а при выявлении активов на территории Соединенного Королевства их заморозят.