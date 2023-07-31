Великобритания расширила санкции против РФ . Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что в них были добавлены 6 физических лиц в связи с приговором публицисту Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом). Его приговорили к 25 годам лишения свободы по статье о госизмене, также его обвинили в ряде других преступлений 17 апреля.