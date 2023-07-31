Великобритания расширила санкции против РФ
Великобритания расширила санкции против РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что в них были добавлены 6 физических лиц в связи с приговором публицисту Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом). Его приговорили к 25 годам лишения свободы по статье о госизмене, также его обвинили в ряде других преступлений 17 апреля.
После этого Британская сторона ввела санкции против пятерых россиян. Под ограничения подпали судья Елена Ленская, следователи Денис Колесников и Андрей Задачин, сотрудники ФСБ РФ Константин Кудрявцев и Александр Самофал.