Зеленский пожаловался на недостаточную помощь со стороны Запада

«Достаточно ли помощи? Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идёт война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь она тоже разная. Это не только оружие. Оружие, информационная война, гуманитарная помощь», — заявил Зеленский.