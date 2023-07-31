Зеленский пожаловался на недостаточную помощь со стороны Запада
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что военной помощи со стороны Запада Киеву недостаточно, так как конфликт продолжается. Об этом он рассказал в интервью бразильской газете O Globo.
«Достаточно ли помощи? Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идёт война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь она тоже разная. Это не только оружие. Оружие, информационная война, гуманитарная помощь», — заявил Зеленский.
Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко пожаловался на то, что Вашингтон скорее даст Киеву оружие, чем выделит деньги. По его мнению, это связано с тем, что американские избиратели не хотят содержать украинцев.
Кроме того, на Украине были разочарованы итогами саммита НАТО, который прошел в начале июля в Вильнюсе. По словам вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, в Киеве ждали более смелого шага от Запада и фактического приглашения в альянс.