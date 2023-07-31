На Украине поменяют название музея Второй мировой войны

Расположенный в Киеве Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне будет переименован в Национальный музей войны за независимость. Об этом сообщил гендиректор музея Юрий Савчук.

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По его словам, решение принято на заседании Ученого совета музея.

"Ученым советом <...> было принято единогласное решение <...>, и мы направили соответствующие запросы с информацией в ведущие институты в сфере политики памяти - Институт национальной памяти и Институт истории Украины Национальной академии наук", - цитирует директора агентство Укринформ.

Савчук заявил, что речь идет "о войне за независимость на протяжении ХХ-ХХI веков от провозглашения первой независимости в 1918 году <...> до современных дней".

Украинская народная республика (УНР), образованная на части территории бывшей Российской империи после свержения Временного правительства в ноябре 1917 года, провозгласила свою самостоятельность в январе 1918 года, просуществовала до ноября 1920 года.

После госпереворота 2014 года власти Украины взяли курс на разрыв памяти о многовековых связях России и Украины. Был принят закон о декоммунизации, в ходе реализации которого сносились памятники и переименовывались улицы, связанные с советским периодом истории Украины. Тогда же началось искоренение русской культуры и вытеснение русского языка, которые с 2022 года приняли характер практически абсолютного запрета.