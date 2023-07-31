Сын Лукашенко получил президентскую стипендию

Студента первого курса Белорусского государственного университета с именем Николай Александрович Лукашенко обнаружили в документе, подписанном главой государства. Размер стипендии составляет 186,97 белорусских рублей (6786,68 российских рублей — прим. «Ленты.ру»).

В июне 2023 года президент республики сообщил, что его Николай проходит обучение в Пекинском университете.