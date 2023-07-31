СМИ: Главу «Аум Синрике»* казнили после признания его вменяемым

Японская газета Asahi обнародовала медицинские отчеты о здоровье основателя террористической секты «Аум Синрикё» (запрещена в России) Сёко Асахара (настоящее имя Тидзоу Мацумото), который был казнен в 2018 году. Согласно документам, лидер секты мог «имитировать душевную болезнь». Об этом сообщает ТАСС.

Асахара казнили после того как психиатры признали его вменяемым. Согласно отчетам издания, в медицинских документах было замечено, что он, вероятно, имитировал свою болезнь. Семья Асахары с 2021 года требует признать решение о его казни незаконным, утверждая, что тот был невменяемым.

На одном из судебных слушаний были представлены заключения экспертов о состоянии здоровья мужчины. Теперь его родственники требуют предоставить им оригиналы психиатрического заключения. Также они настаивают на отмене приговора и получении денежной компенсации.

Напомним, секта была запрещена во многих странах, включая Россию, из-за своей опасной и крайне экстремистской деятельности. Сектанты верили в скорый конец света и планировали последнюю битву добра и зла, в ходе которой они собирались уничтожить своих врагов с помощью различных вооружений, в том числе отравляющих газов. В 2018 году основатель секты Сёко Асахара, а также 12 его приближенных были повешены.