Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Генеральное командование ВС Польши сообщило о размещении снайперов на границе с Белоруссией. Об этом пишет РИА Новости.

Фотографии солдат со снайперским оружием на фоне заграждения были опубликованы в социальной сети.

«Вечерняя прогулка на свежем воздухе - для здоровья. Снайперы - мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение», - подписано фото.

По словам уполномоченного правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислава Жарина, польские патрули ежедневно подвергаются нападениям со стороны агрессивно настроенных иностранцев на границе с Белоруссией.

Ранее глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что Польша усиливает границу из-за нахождения там бойцов ЧВК «Вагнер». Кроме того, по данным польских пограничников, с середины 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС.