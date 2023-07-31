Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией
Генеральное командование ВС Польши сообщило о размещении снайперов на границе с Белоруссией. Об этом пишет РИА Новости.
Фотографии солдат со снайперским оружием на фоне заграждения были опубликованы в социальной сети.
«Вечерняя прогулка на свежем воздухе - для здоровья. Снайперы - мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение», - подписано фото.
По словам уполномоченного правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислава Жарина, польские патрули ежедневно подвергаются нападениям со стороны агрессивно настроенных иностранцев на границе с Белоруссией.
Ранее глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что Польша усиливает границу из-за нахождения там бойцов ЧВК «Вагнер». Кроме того, по данным польских пограничников, с середины 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС.
Из-за этого польские власти обвинили Белоруссию в миграционном кризисе. В свою очередь, Минск отвергает обвинения, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию, чтобы искусственно нагнетать ситуацию.