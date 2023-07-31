Обзор иноСМИ: китайское предупреждение Австралии и число танков у Великобритании

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Китай предостерег Австралию от «глупых решений»

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Усиление военного сотрудничества между Австралией и США, в том числе размещение американских бомбардировщиков B-52, способных нести ядерные боеголовки, говорит о готовности Канберры вступить в противостояние с Китаем, что совершенно не соответствует интересам австралийцев, отмечает китайское издание The Global Times.

Издание напомнило, что Австралия участвовала почти во всех зарубежных войнах, инициированных США, и, «по-видимому, попала на путь привычной зависимости». При этом, выступая в качестве передовой базы для Вашингтона, страна, «связывает себя взрывчаткой и отдает зажженный фитиль в руки американских политиков», констатировали журналисты, предостерегая австралийское правительство от «глупых решений».

Появилось первое фото президента Нигера после госпереворота

Телеканал Al Arabiya опубликовал первое фото удерживаемого своей личной гвардией президента Нигера Мохамеда Базума.

На снимке улыбающийся Мохамед Базум, свергнутый в результате переворота в стране, сидит рядом с временным президентом соседнего Чада Махаматом Идрисом Деби, прибывшим для того, чтобы стать посредником в урегулировании кризиса. По данным телеканала, снимок сделан в резиденции Базума, где он в настоящее время находится.

Турция и Швеция обсудили процесс вступления Стокгольма в НАТО

Главы МИД Турции и Швеции Хакан Фидан и Тобиас Билльстрём провели телефонный разговор, в котором обсудили перспективы вступления Швеции в НАТО. При этом было заявлено, что Анкара ждет от Стокгольма шагов в борьбе акциями с сожжением Корана, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на турецкий МИД.

Министр иностранных дел Турции подчеркнул недопустимость подобных акций в Швеции «под прикрытием свободы слова» и отметил, что от шведского правительства ожидаются конкретные шаги по пресечению действий, вызывающих резкую критику в исламском мире.

Британская разведка расследовала попытку Китая поглотить компанию OneWeb

Служба безопасности контрразведки Великобритании MI5 провела расследование попытки Китая поглотить британскую спутниковую компанию OneWeb, объявившую в 2020 году о банкротстве. Об этом со ссылкой на отчет парламентского комитета пишет газета The Telegraph.

По данным разведки, на покупку OneWeb, занимающуюся обеспечением высокоскоростного доступа в интернет, претендовала французская фирма Eutelsat, частью которой владеет китайский госфонд China Investment Corp. При этом от китайского поглощения британскую компанию спасли власти страны, «заплатив 400 миллионов фунтов стерлингов из денег налогоплательщиков», говорится в статье.

В парламенте Великобритании назвали число танков на вооружении страны

Политика сокращения бюджетных расходов привела к тому, что Великобритания располагает около 44 исправными танками Challenger 2, что составляет один танковый полк. Такое мнение главы комитета по обороне Палаты общин Тобиаса Эллвуда приводит The Times.