Шведский политолог считает, что Украина опасается идти на переговоры с Россией

Политолог и аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд в своей статье для американской газеты Politico заявил, что на Украине избегают мирных переговоров с Россией, так как украинские власти опасаются, что российская сторона воспользуется затянувшейся паузой для нанесения нового удара.

«Стратегические соображения заставляют Киеву не доверять Москве, которая может воспользоваться паузой, чтобы подготовить свою армию, экономику и население к новому нападению в дальнейшем», — написал он.

Эксперт считает, что «имперские традиции России слишком сильны, чтобы допустить надежное соглашение» между РФ и Украиной. По его мнению, Киев делает ставку на переговоры только «после сокрушительного поражения России».

30 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном по гарантиям безопасности могут начаться уже на предстоящей неделе. Как пишет «Москва 24», гарантии безопасности будут включать некие обязательства для партнеров Украины в вопросах предоставления ей военной и финансовой помощи, а также санкций.