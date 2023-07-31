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Шведский политолог считает, что Украина опасается идти на переговоры с Россией

Политолог и аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд в своей статье для американской газеты Politico заявил, что на Украине избегают мирных переговоров с Россией, так как украинские власти опасаются, что российская сторона воспользуется затянувшейся паузой для нанесения нового удара.

Шведский политолог считает, что Украина опасается идти на переговоры с Россией
© Twitter

«Стратегические соображения заставляют Киеву не доверять Москве, которая может воспользоваться паузой, чтобы подготовить свою армию, экономику и население к новому нападению в дальнейшем», — написал он.

Эксперт считает, что «имперские традиции России слишком сильны, чтобы допустить надежное соглашение» между РФ и Украиной. По его мнению, Киев делает ставку на переговоры только «после сокрушительного поражения России».

30 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном по гарантиям безопасности могут начаться уже на предстоящей неделе. Как пишет «Москва 24», гарантии безопасности будут включать некие обязательства для партнеров Украины в вопросах предоставления ей военной и финансовой помощи, а также санкций.

Ранее на Украине анонсировали обсуждение «формулы мира» в Саудовской Аравии.

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