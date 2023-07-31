Стоун о Путине: «Он не тот монстр, каким его изображают»

Американский кинорежиссер Оливер Стоун обвинил пропаганду США в искажении образа президента России Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.

«Он не тот монстр, которым его изображает американская машина пропаганды», - рассказал режиссер в эпизоде подкаста Stay Free британского публициста и ведущего Расселла Брэнда.

Трехкратный обладатель «Оскара» напомнил, что брал интервью у российского лидера, в ходе которого задавал ему прямые вопросы и не заметил никакой воинственности в его риторике. При этом Владимир Путин во время беседы называл США «американскими партнерами».

«Россия и Китай, которые сейчас считаются нашими главными врагами, еще несколько лет назад были нашими потенциальными союзниками и друзьями, но мы упустили эту возможность», - констатировал кинематографист.

При этом американский режиссер, назвал «прискорбной трагедией» тот факт, что западная пропагандистская машина искажает образ российского президента, отмечает «Абзац».

Ранее Оливер Стоун рассказал о том, что его знакомство с Владимиром Путиным состоялось во время работы над фильмом про бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена. Кинематографист пояснил, что хотел выслушать «иную точку зрения» и представить ее в своей картине.