Стоун о Путине: «Он не тот монстр, каким его изображают»
Американский кинорежиссер Оливер Стоун обвинил пропаганду США в искажении образа президента России Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.
«Он не тот монстр, которым его изображает американская машина пропаганды», - рассказал режиссер в эпизоде подкаста Stay Free британского публициста и ведущего Расселла Брэнда.
Трехкратный обладатель «Оскара» напомнил, что брал интервью у российского лидера, в ходе которого задавал ему прямые вопросы и не заметил никакой воинственности в его риторике. При этом Владимир Путин во время беседы называл США «американскими партнерами».
«Россия и Китай, которые сейчас считаются нашими главными врагами, еще несколько лет назад были нашими потенциальными союзниками и друзьями, но мы упустили эту возможность», - констатировал кинематографист.
При этом американский режиссер, назвал «прискорбной трагедией» тот факт, что западная пропагандистская машина искажает образ российского президента, отмечает «Абзац».
Ранее Оливер Стоун рассказал о том, что его знакомство с Владимиром Путиным состоялось во время работы над фильмом про бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена. Кинематографист пояснил, что хотел выслушать «иную точку зрения» и представить ее в своей картине.
Напомним, что в июле 2013 года Сноуден передал влиятельным американским СМИ материалы о программах слежки западных спецслужб. Публикации в прессе вызвали крупный международный скандал. Экс-сотрудник спецслужб США бежал в Россию, где сначала получил временное убежище, а затем и российское гражданство.