Макфола мгновенно унизили за попытку оскорбить россиян
Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Майкфол раскритиковал допуск российских спортсменов к международным соревнованиям, сообщает РИА Новости.
Дипломат задался вопросом, почему спортсменам России не осудившим спецоперацию, «вообще разрешено участвовать в международных спортивных мероприятиях». Так он отреагировал на ситуацию с фехтовальщицей Ольгой Харлан из Украины, которая отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира, прошедшем в Милане.
Американский активист Пол Суроуэлл отреагировал на возмущение Майкфола.
«По той же причине, по которой американцам, не осудившим вторжение США в Ирак, не запретили участвовать в международных спортивных мероприятиях», — заявил он в Twitter.
В ответ на это экс-посол указал, что «взял это на заметку».
Ранее Международная федерация фехтования дисквалифицировала Харлан из-за нарушения правил. Они гласят, что поединок считается незавершенным без рукопожатия. Позже украинку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет сделал исключение, предоставив ей лицензию на участие в Играх в 2024 году.