Макфола мгновенно унизили за попытку оскорбить россиян

Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Майкфол раскритиковал допуск российских спортсменов к международным соревнованиям, сообщает РИА Новости.

Дипломат задался вопросом, почему спортсменам России не осудившим спецоперацию, «вообще разрешено участвовать в международных спортивных мероприятиях». Так он отреагировал на ситуацию с фехтовальщицей Ольгой Харлан из Украины, которая отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира, прошедшем в Милане.

Американский активист Пол Суроуэлл отреагировал на возмущение Майкфола.

«По той же причине, по которой американцам, не осудившим вторжение США в Ирак, не запретили участвовать в международных спортивных мероприятиях», — заявил он в Twitter.

В ответ на это экс-посол указал, что «взял это на заметку».