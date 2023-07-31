СМИ: британская разведка расследовала попытку КНР поглотить компанию OneWeb

Службы безопасности и разведки Великобритании ведут следствие попытки КНР поглотить британскую спутниковую компанию OneWeb, заявившей в 2020 году о банкротстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Это связано из-за опасений в отношении национальной безопасности. MI5 расследовала попытку Пекина поглотить OneWeb до того, как правительство бывшего премьер-министра Бориса Джонсона спасло компанию, заплатив 400 миллионов фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков.

По данным издания, опасения в отношении национальной безопасности, которые привели к расследованию, были вызваны тем, что OneWeb могла быть продана французскому спутниковому гиганту Eutelsat, частично принадлежащая фирме, связанной с Китаем. Также среди возможных инвесторов была китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Однако компания была куплена в рамках совместного предприятия между британским правительством и индийским телекоммуникационным гигантом Bharti, что позволило Лондону наложить вето на использование сервиса другими странами по соображениям национальной безопасности, отмечается в статье.