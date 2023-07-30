Почти треть украинцев поддерживает скорое завершение конфликта любой ценой
Большинство жителей Украины все еще готовы вести борьбу для «победы» своей страны, пишет «Страна.ua». По опросу украинского фонда «Демократические инициативы», этой позиции придерживаются 53% респондентов.
Как заявил аналитик фонда Сергей Шаповалов, готовность идти на компромиссы ради завершения конфликта в ближайшее время продемонстрировали более 30% украинцев. По его словам, они согласились заплатить «любую цену», чтобы противостояние закончилось.
«Более 30% наших граждан согласились с тем, чтобы конфликт завершился в ближайшее время любой ценой, и 53% готовы дальше вести борьбу. Это немного тревожные цифры», — отметил Шаповалов.
Он добавил, что всего на Украине около 93% говорят о вере в «победу» своего государства в конфликте. Шаповалов пояснил, что вера это «хорошо, но есть реальность». При этом он подчеркнул, что среди сторонников скорейшего прекращения конфликта любой ценой, не все согласны на отказ государства от курса в НАТО или какие-либо территориальные уступки.
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