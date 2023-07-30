Почти треть украинцев поддерживает скорое завершение конфликта любой ценой

Как заявил аналитик фонда Сергей Шаповалов , готовность идти на компромиссы ради завершения конфликта в ближайшее время продемонстрировали более 30% украинцев. По его словам, они согласились заплатить «любую цену», чтобы противостояние закончилось.

«Более 30% наших граждан согласились с тем, чтобы конфликт завершился в ближайшее время любой ценой, и 53% готовы дальше вести борьбу. Это немного тревожные цифры», — отметил Шаповалов.

Он добавил, что всего на Украине около 93% говорят о вере в «победу» своего государства в конфликте. Шаповалов пояснил, что вера это «хорошо, но есть реальность». При этом он подчеркнул, что среди сторонников скорейшего прекращения конфликта любой ценой, не все согласны на отказ государства от курса в НАТО или какие-либо территориальные уступки.