Власти США согласились продать Австралии атомные подлодки

Американский госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что конгресс США не станет препятствовать продаже своих атомных подводных лодок (АПЛ) Австралии . Его слова передает пресс-служба министерства иностранных дел страны.

Он выразил уверенность в наличии прочной двухпартийной поддержки и готовности конгресса продвигаться вперед в вопросе одобрения продажи атомных подлодок Австралии.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон впервые заговорил о поступлении во флот страны АПЛ в 2021 году. По его информации, срок доставки подлодок займет 18 месяцев. Моррисон подчеркнул, что это стало первой инициативой в рамках нового альянса AUKUS (Альянс США, Великобритании и Австралии).