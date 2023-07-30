В Афганистане талибы* сожгли музыкальные инструменты

В провинции Герат на западе Афганистана сторонники захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) конфисковали и сожгли музыкальные инструменты. Об этом сообщила газета «Хашт-э субх» со ссылкой на филиал Министерства повеления благого и запрета предосудительного, передает ТАСС.

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Музыкальные инструменты были изъяты в различных районах Герата. Местные чиновники заявили жителям, что слушать и исполнять музыку запрещено, и предупредили, что за несоблюдение этого запрета ждет серьезное наказание.

Не уточняется, что это были за инструменты и сколько всего их было сожжено. Как считают талибы, игра на музыкальных инструментах является причиной развращения молодежи и деградации общества.

Ранее сообщалось, что представители движения «Талибан» конфисковало барабаны и губные гармошки из-за «растления молодежи» в ряде провинций Афганистана.