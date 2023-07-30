Нуланд посетит ЮАР, Кот-д'Ивуар и Демократическую Республику Конго

Исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд с 29 июля по 4 августа посетит ЮАР, Кот-д'Ивуар и Демократическую Республику Конго (ДРК). Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

Как следует из документа, в ЮАР Нуланд принимает участие в заседании двусторонней рабочей группы по "африканским и глобальным вопросам". Как уточнили в Госдепартаменте, Нуланд "уже третий год представляет США на этом мероприятии". Она также встретится с представителями руководства ЮАР и лицами, играющими ключевую роль в энергетическом секторе страны.

В Кот-д'Ивуаре Нуланд обсудит с представителями правительства "мир в регионе и вопросы безопасности, экономическое сотрудничество и поддержку демократического управления". В ДРК и.о. первого заместителя госсекретаря США обсудит с должностными лицами страны "поддержку свободных и честных выборов, мир и безопасность в восточной части ДРК, гуманитарную помощь, экономическое процветание, а также демократические институты и управление".

Нуланд стала исполнять обязанности первого заместителя госсекретаря США с 29 июля. Ранее этот пост занимала Уэнди Шерман. Нуланд с мая 2021 года являлась заместителем госсекретаря США по политическим делам. В отношении нее Россией введены санкции.