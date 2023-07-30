В США предложили создать сопоставимую с НАТО структуру

Чтобы решать современные проблемы, нужно создать новую трансатлантическую структуру по типу НАТО, в которой будут участвовать США и Евросоюз. С таким предложением выступил бывший американский посол в Евросоюзе Стюарт Айзенштадт, его цитирует РИА Новости.

Айзенштадт приводит в качестве примера североатлантическую ассамблею НАТО. Такую структуру можно взять за основу и создать, например, трансатлантическую ассамблею. Помимо этого, стоит устраивать саммиты ЕС—США каждый год.

«Для решения проблем XXI века необходима новая трансатлантическая структура между США и ЕС, сопоставимая с НАТО. В настоящее время НАТО оказывает незаменимую услугу..., но альянс поглощает все внимание по обе стороны Атлантики в то время, когда мы сталкиваемся с проблемами, выходящими за рамки его мандата», — заявил политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО, но готова в этому.

«Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет. Но если кто-то захочет — не мы — но мы готовы», — подчеркнул глава государства.