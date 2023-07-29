Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что одной из целей поездки российской делегации во главе с министром обороны Сергеем Шойгу в Северную Корею было обеспечение поставок вооружений для военных действий на Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает РИА Новости.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Вечером 25 июля Шойгу прилетел в КНДР. Зарубежные аналитики полагают, что основная цель визита — переговоры о поставках северокорейского вооружения и военной техники в Россию. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал, какое оружие Пхеньян может передать Москве.
28 июля сообщалось, что Шойгу в ходе рабочей поездки в Северную Корею обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном развитие стратегического и тактического партнерства двух стран по обороне.