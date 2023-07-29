В Киеве заявили, что Россия нанесла Зеленскому очередное стратегическое поражение, лишив доступа к Черному морю. Украинский президент перестал контролировать ситуацию, страну может спасти только отставка Зеленского. Такое заявление сделал политолог и экономист, советник двух украинских президентов Олег Соскин.

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«Зеленский генерально, стратегически проиграл все схватки. Одесские порты проиграны, разбиты по сути уже. Уже разбиты дунайские порты. Нет никакой перевозки зерна. Полностью Черное море заблокировано. Ничего не может Украина сделать! Ничегошеньки по перевозке зерна. Всё!» - заявил Соскин.

По его словам, это стало очередным тяжелым стратегическим поражением Зеленского. Ранее он не смог добиться приглашения или хотя бы срока вступления в НАТО. Также потерпел крах так называемый «мирный план Зеленского».

«Это фактически говорит о том, что Зеленский ничего сделать не может. Везде все проигрыш и проигрыш и проигрыш», - отметил политолог.

По его словам, нынешний украинский президент несёт другим людям тяжелую чёрную карму: там, где он побывает, начинаются серьезные проблемы. В связи с этим Соскин вспомнил приезд Зеленского в Одессу и Днепропетровск.

«Достаточно посмотреть, где он был и что потом произошло , с этим местом, с людьми, все события. Всё негативно-трагически. В целом всё его правление для Украины просто трагически-чёрное… Он приносит только зло Украине, народу и нации», - сказал Соскин.

Он добавил, что отставка Зеленского станет спасением для Украины. Ему не стоит надеяться на очередное избрание президентом.