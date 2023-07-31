Террористические методы Киева будут рассмотрены на заседании СБ ООН

Россия еще 27 июля в связи с систематическим использованием Киевом террористических методов, усугубляющих кризис вокруг Украины, запросила заседание Совбеза ООН. Ожидается, что оно начнется в 17.00 мск. По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, в качества содокладчика российская сторона запросила известного активиста, координатора "Бессмертного полка" в Эстонии Сергея Чаулина. Он находился в кафе в Санкт-Петербурге в тот момент, когда там прогремел взрыв, унесший жизнь блогера и военкора Владлена Татарского.