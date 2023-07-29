Байден признал внебрачную дочь своего сына Хантера

Мать Нэви Джоан Робертс - уроженка штата Арканзас Ланден Робертс - с 2019 года судилась с Хантером Байденом, который не хотел признавать девочку своей дочерью и выплачивать средства на ее содержание. В июне 2023 года родители достигли соглашения о том, что сын президента выплачивает денежное содержание, а Робертс не дает дочери фамилию ее отца. "Наш сын Хантер и мать Нэви Ланден вместе выстраивают взаимоотношения, руководствуясь интересами их дочери, - говорится в заявлении главы американской администрации, опубликованном в пятницу в журнале People. - Это семейный вопрос, а не политический. Джилл [Байден, первая леди США] и я хотим всего наилучшего для всех наших внуков, в том числе Нэви".