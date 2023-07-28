Белый дом заявил о готовности запрашивать у Конгресса допфинансирование для Киева

Американская администрация готова запрашивать у Конгресса США дополнительную помощь для Киева, если сочтет это необходимым. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы постоянно говорили это. Мы, разумеется, не будем робеть, возвращаясь к Конгрессу, если и когда возникнет необходимость в дополнительных пакетах финансирования", - сказал представитель Белого дома, комментируя оказание Вашингтоном помощи Киеву.

Чиновника попросили уточнить, какая сумма осталась от $48 млрд, выделенных в декабре 2022 года на помощь Украине.

"У меня нет данных в долларах о том, что осталось. Но, как мы уже говорили вам и как говорим вновь, мы считаем, что у нас достаточно [средств] до конца финансового года (заканчивается 30 сентября - прим. ТАСС). Но я просто не знаю точной цифры, советую вам обратиться к Министерству обороны с этим вопросом", - ответил Кирби.

В четверг американский сенатор Джон Тестер (демократ, от штата Монтана) сообщил, что Белый дом может в августе направить в Конгресс запрос на оказание дополнительной помощи Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на прошедшем также в четверг брифинге для журналистов не стала отвечать на вопрос о потенциальном объеме и временном промежутке, в который упомянутый запрос может быть направлен в американский законодательный орган.