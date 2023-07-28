Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепре
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепре (ранее - Днепропетровск) было повреждено в результате взрыва. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в <…> здание СБУ", - написал он в Telegram-канале, опубликовав видео горящего помещения со значительными повреждениями.
Зеленский добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил о взрывах, которые произошли в центре города. При этом сирены воздушной тревоги в Днепре прозвучали уже после инцидента.