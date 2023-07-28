Лукашенко сменил начальника ГРУ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил генерал-майора Владимира Куприянюка начальником Главного разведывательного управления - заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Генерал-майор Руслан Косыгин, занимавший эту должность до настоящего времени, уволен в запас по возрасту. Вместо Куприянюка начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Западного оперативного командования назначен полковник Александр Лавренов.