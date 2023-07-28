В Праге захотели отменить концерт Анны Нетребко

Заместитель мэра Праги Иржи Поспишил заявил, что собирается поднять вопрос об отмене концерта российской певицы Анны Нетребко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, заместитель мэра уже обсудил этот вопрос с представителями украинского посольства, а теперь планирует обратиться с подобным разговором к организаторам концерта.

«Украинская сторона сообщила мне, что певица является представительницей режима и доверенным лицом Путина, которого поддерживала», – рассказал Иржи Поспишил.

При этом политик также добавил, что украинское посольство не настаивает на своей позиции, а выражает своё мнение на ситуацию – окончательное решение о проведении концерта остаётся за администрацией концертного зала.