Россия создаст производство вакцин в Республике Конго

"Мы выходим на взаимодействие не только внутри страны, но и на взаимодействие со странами Африки. Если первый проект был связан с Никарагуа, то сейчас создается хаб, который будет в Конго, где будут производиться не только вакцины, но и лекарственные препараты. Там же будут обучать специалистов, участвующих в производстве лекарственных препаратов не только на территории Петербурга", - сказал он.