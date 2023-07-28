На Западе признали сложности с конфискацией российских активов

В Европе признали сложности с законной конфискацеий российских активов, по мнению экспертов, это может создать опасный правовой прецедент. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Издание пишет, что решение о передаче замороженных на Западе российских активов Украине «кажется все менее и менее вероятным». Эксперты на Западе предупреждают, что это может нарушить международное право и создать опасный прецедент для стран, желающих завладеть чужими активами.

В соответствии с международным законодательством российские активы можно конфисковать в результате голосования в Совете Безопасности ООН, по решению Международного суда или в результате некоей сделки. Но ни один из этих вариантов не кажется сейчас вероятным.

Россия может наложить вето на любое решение Совбеза ООН. Пока что в Международный суд не поступило ни одно дело. «Если его возбудят, то международное право выступает против конфискации активов Центрального банка России, так как это будет нарушением его суверенитета, считают эксперты», — пишет издание.

Что же касается сделок, то вряд ли ее удастся заключить до окончания специальной военной операции на Украине.

«Основная проблема заключается в том, что активы Центрального банка должны быть неприкосновенны. Речь идет о государственном суверенитете», — рассказал изданию старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Дуглас Редикер.

В июне власти Евросоюза признали, что не могут легально конфисковать замороженные активы России. Вместо этого страны нашли альтернативный способ передать прибыль от российских средств для восстановления Украины. Так, европейские лидеры предложили ввести налог на непредвиденную прибыль, полученную от заблокированных ценных бумаг российского Центробанка.