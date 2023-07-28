Умер американский актер и создатель мюзикла про Шерлока Холмса Джером Куперсмит

Скончался Джером Куперсмит, американский сценарист, актер, продюсер, писатель, драматург.

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Куперсмит - номинант премии "Тони", "театрального "Оскара", за свой мюзикл про Шерлока Холмса, и один из создателей долгоиграющего важного детектива "Отдел 5-0" (Hawaii Five-O), над которым трудился первые девять сезонов.

97-летний артист "мирно отошел" в Рочестере, Нью-Йорк, сообщила его семья.

Джером Куперсмит родился 11 августа 1925 года в Нью-Йорке, карьеру начал с должности посыльного в Театральной труппе Шуберта. В 1943-1945-м воевал, был ранен, неоднократно награжден.

На ТВ пришел в 1947-м, причем решение это принял, пока лежал в госпитале. Как актер дебютировал в "семейном" фантастическом сериале "Джонни Юпитер" - про продавца универсама, который изобрел "межпланетный телевизор".

В дальнейшем резюме - порядка полусотни пунктов: "Важный материал", "Приманка", "Медсестра", "Медсестры", "Медицинский центр", "Улицы Сан-Франциско", "Человек по имени "Ястреб".